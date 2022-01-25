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英相強生防疫期間開慶生趴 將充分配合警方調查

2022/1/25 21:43
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（中央社倫敦25日綜合外電報導）英國首相強生的違規派對開了一場又一場，最新被爆出2020年在唐寧街官邸舉行多達30人的生日派對，倫敦警方將介入調查。發言人表示，強生及幕僚將會「充分配合」警方調查。

強生（Boris Johnson）的發言人今天表示，強生認為，倫敦都會區警察局展開調查「完全正確」，並稱此舉有助釐清真相並讓那些事件劃下句點。

英國政府被爆料在防疫期間多次違規開趴，但在隨後展開的內部調查取得證據顯示，強生在2020年6月還開了慶生派對。

強生在2019年大選率領保守黨贏得30多年來最大勝選，現在卻為了幕僚違反英國承平時期最嚴格防疫規定，政治生涯岌岌可危。

24日晚間浮出檯面的最新指控顯示，2020年6月19日強生56歲生日當天，儘管當時英國禁止室內聚會，強生卻違反規定，參加了在唐寧街舉辦的驚喜慶生派對。

這只不過為唐寧街的一長串違規再添一筆，其中包括違規開過一場「自行帶酒暢飲」派對，強生辯稱以為那是一個工作場合。

倫敦都會區警察局長狄克（Cressida Dick）今天表示，警方將會介入調查。

她表示：「我可以證實，倫敦都會區警察局正針對過去兩年，於唐寧街與白廳舉辦的多場疑似違反COVID-19防疫規定的活動展開調查。」

內閣辦公廳聲明表示，高層官員格雷（Sue Gray）的調查會持續進行，並與倫敦都會區警察局保持聯繫。

格雷的調查報告原本將於本週公布，但媒體猜測時間可能會延後。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110125

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