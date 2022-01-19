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強生封城期間開趴引發爭議 保守黨議員倒戈投靠工黨

2022/1/19 22:00（1/19 22:34 更新）
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英國首相強生（圖）被控一再違反防疫封城規定開趴而陷入爭議，他的保守黨同僚、國會議員威克佛149日倒戈，宣布投靠在野的工黨。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
英國首相強生（圖）被控一再違反防疫封城規定開趴而陷入爭議，他的保守黨同僚、國會議員威克佛149日倒戈，宣布投靠在野的工黨。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國首相強生被控一再違反防疫封城規定開趴而陷入「派對門」爭議，他的保守黨同僚、國會議員威克佛今天倒戈，宣布投靠在野的工黨。

法新社報導，威克佛（Christian Wakeford）發訊息告訴強生（Boris Johnson）：「你和整個保守黨（Conservative）已證明，根本不夠格給予英國應得的領導統御及政府。」

威克佛的選區在英格蘭西北部靠近曼徹斯特的南貝里（Bury South）。2019年國會選舉，強生領導的保守黨從工黨（Labour）手中拿下許多席次，而南貝里就是其中之一。

唐寧街首相官邸的幕僚被控在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封城期間開趴飲酒作樂，有7名國會議員倡議對強生發動不信任投票，其中包括威克佛。

下議院（House of Commons）開會時，工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）指著與其他工黨議員比肩同坐的威克佛表示歡迎。

施凱爾表示：「猶如威克佛所言，保守黨政府的政策絲毫沒有嘉惠南貝里選區的民眾，而且徒然造成他們每天面臨的困境更惡化。值此需要努力的時刻，我非常高興威克佛加入工黨。」（譯者：曹宇帆/核稿：林治平）1110119

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