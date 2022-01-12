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強生為出席違反防疫規定派對道歉 拒絕下台

2022/1/12 22:01
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（中央社倫敦12日綜合外電報導）英國首相強生今天為了曾出席一場在唐寧街首相官邸花園舉辦、卻違反防疫規定的派對，表達「由衷歉意」。而儘管遭到在野工黨領袖斥為「無恥之徒」，強生仍反駁要他下台的呼聲。

法新社報導，根據10日晚間曝光的一封電子郵件，強生（Boris Johnson）的一名高級幕僚在2020年5月20日舉辦一場派對，邀請100多名同事出席，並鼓勵來賓「帶上自己的酒」。

根據英國媒體引述匿名目擊者報導，強生和妻子凱莉（Carrie）雙雙出席這場聚會。

強生今天打破多日沉默表示，他認為這場派對是公事，也承認自己並未意識到遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）規定的數以百萬計英國民眾會如何看待這件事。

強生在英國國會下議院遭到猛烈質疑，他表示要對民眾和議會表達「由衷歉意」。

工黨領袖施凱爾（Keir Starmer）則駁斥強生的道歉「毫無價值」，還首度要求強生下台，說「首相是一位沒有羞恥心的人」。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110112

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