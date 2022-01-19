強生封城期間開趴惹議 保守黨議員擬推不信任投票逼退

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英國首相強生（右）被爆在封城期間於唐寧街官邸違規開趴，引發外界和同志砲轟。一旦保守黨360名議員中有54人致函1922委員會主席，將啟動不信任投票。（圖取自facebook.com/borisjohnson）

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（中央社倫敦19日綜合外電報導）英國首相強生被爆在封城期間於唐寧街官邸違規開趴，引發外界和同志砲轟。一旦保守黨360名議員中有54人致函1922委員會主席，將啟動不信任投票，強生的領導地位面臨挑戰。

路透社報導，強生（Boris Johnson）2019年帶領保守黨拿下30多年來最多席次，並完成脫歐程序。然而他被指在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）封城期間在首相官邸舉行派對，引發各界砲轟，黨內外傳出強烈要求他下台的呼聲。

強生一再致歉，並表示他對其中許多活動並不知情，而2020年5月20日那次他還以為是出席工作相關的活動。

若要啟動對強生領導地位的挑戰，保守黨360名國會議員必須有54人提交不信任信函給黨內1922委員會（1922 Committee）主席。

英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，在2019年贏得席次的保守黨議員，多達20人計劃提交對強生的不信任信函。

英國廣播公司（BBC）政治編輯昆斯伯格（Laura Kuenssberg）說：「國會議員將提交信件，希望能達到54人的門檻以啟動競爭。他們可能達到54人。」

「泰晤士報」（The Times）一項分析顯示，已有58名保守黨議員抨擊強生。

這些信函列為機密，只有1922委員會主席知道實際上有多少議員提交信函。

強生的內閣今天預計批准終結最近在英格蘭實施的防疫限制，他隨後將對國會發表談話。

隨著Omicron變異株在英國迅速傳播，當局宣布這些被稱為「B計畫」的措施，其中包括盡可能在家工作、室內配戴口罩以及參加大型活動必須出示疫苗護照等。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）1110119