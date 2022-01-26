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烏俄劍拔弩張 美國標槍飛彈與發射器運抵基輔

2022/1/26 08:20（1/26 08:41 更新）
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一架載著標槍式反戰車飛彈、發射器等軍事硬體設備的美國飛機25日抵達基輔。（圖取自twitter.com/oleksiireznikov）
一架載著標槍式反戰車飛彈、發射器等軍事硬體設備的美國飛機25日抵達基輔。（圖取自twitter.com/oleksiireznikov）
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（中央社基輔25日綜合外電報導）一架載著標槍式反戰車飛彈、發射器等軍事硬體設備的美國飛機今天抵達基輔。烏克蘭準備因應俄羅斯可能的軍事進攻之際，這是美國對烏國2億美元安全方案的第3批軍援。

路透社報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在推特發文說：「標槍式（Javelin）飛彈運抵基輔！新的安全援助，包括發射器與飛彈在內，總共重達約80噸。我們預期第4批軍援會迅速運抵。感謝我們的戰略夥伴。」

俄羅斯在烏克蘭邊界附近集結大軍，在防範俄羅斯發動新攻擊上，美國一直是最力挺烏克蘭的國家，但莫斯科當局否認計劃攻擊。

美國過去一年已同意對烏克蘭提供超過6億5000萬美元的安全援助，自2014年俄羅斯兼併烏克蘭的克里米亞半島以來，金額加總超過27億美元。

烏克蘭一直很感謝美國的援助，不過批評華府等多國政府「過早」撤出部分大使館人員。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110126

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