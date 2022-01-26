日本大學考試舞弊 東大生不知情下當槍手忙報警

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本日前舉行的大學入學考傳出舞弊，有人在應試時拍下考題傳給數名在網路尋找家教工作的大學生，稱為測試實力要求解答，有東大生在不知情下協助作弊，發覺不對勁後趕緊報案。

日本放送協會（NHK）、讀賣新聞報導，警方表示，1月15日與16日舉行「大學入學共同測驗」，考試第一天上午進行「地理歷史」考試，疑有考生在應試時拍下其中的世界史考題，透過網路傳給數名外部人士以獲得解答。

收到考題的包括2名東京大學的大學生，他們在考試時間分別透過通訊APP收到考題的照片，傳訊者是兩人在家教仲介網站認識、自稱考生的人物。

這名「考生」去年12月起在仲介網站尋找家教，兩名東大生都曾聯絡應徵；「考生」傳來考題時，聲稱想知道兩人的家教實力，要求兩人作答。

收到考題的東大學生在解答時並未發現是大學入學考試的考題，回傳答案後才感到不對勁，發現是本屆考題後，趕緊通報日本政府文部科學省與舉辦考試的大學入試中心。

報導說，兩名東大學生在考試結束後，便再也連絡不上這名「考生」。

警方接獲報案後，認為此事已妨害公平考試，朝向涉嫌虛偽妨害業務（偽計業務妨害）罪嫌進行偵辦中。

「大學入學共同測驗」禁止考生用手機等攝影器材拍攝考題，試題在考試結束後可以帶回家，但若是在考試途中先行離席，則不得攜出考場。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110126