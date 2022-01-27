德企遭中國駭客盯上 北韓網路兩星期二度癱瘓

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（中央社柏林26日綜合外電報導）全球駭客事件頻傳，德國政府今天示警，說德國製藥、科技產業的企業已經遭到中國駭客鎖定；北韓則疑似受網攻之累，兩星期以來網路第二度掛點。

路透社報導，德國聯邦憲法保護局（BfV）今天表示，APT 27這個長久以來涉嫌對西方政府機構發動網攻的中國駭客團體，已經開始鎖定德國製藥和科技等產業。

德國聯邦憲法保護局在對企業發布的公告中說，除了竊取貿易機密和智慧財產，APT 27也可能試著滲透消費者和服務供應商網路，同個時間入侵多家企業。

德國聯邦憲法保護局在2019年度的報告中說，APT 27這支駭客團體也稱為「密使熊貓」（Emissary Panda），據信專挑外國使館與重要產業下手。

去年，美國和盟邦指控中國發動全球網路間諜行動。中方否認這項指控。

駭客相關新聞方面，北韓網路疑似發生兩個星期來的第二度中斷事件，時間長達約6個小時。有研究人員認為，北韓有可能是遭DDoS（分散式阻斷服務）攻擊。

負責監控多個北韓網站和電郵伺服器的英國網路研究員阿里（Junade Ali）表示，事件發生在北韓時間26日，網攻最高峰期間，進出北韓的網路全被切斷。

處理電郵的伺服器雖於數小時之後恢復上線，但高麗航空（Air Koryo）、北韓外務省和北韓政府官網「我的國家」（Naenara）等個別網路的伺服器依舊無法進入。

追蹤北韓情勢的南韓首爾新聞網站NK Pro指出，類似事件本月14日也發生過。

阿里說，伺服器同時掛點，暗示這是一起DDoS攻擊，也就是駭客試圖以異常大量的數據流量來癱瘓網路。

「一個伺服器掛點一段時間或許很正常，但這兩起事件中我們看到所有網路資源同時離線，整個網路掛點，就很不尋常了。」

阿里指出：「依我之見，這是某種網路壓力的結果，而非發生類似斷電情形。」（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110127