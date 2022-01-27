韓大選兩強辯論遭禁播 尹錫悅陣營再發戰帖遭拒

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（中央社記者廖禹揚首爾27日專電）韓國三大電視台月底預計進行的總統候選人兩強電視辯論遭法院禁止播出，最大在野黨國民力量黨候選人尹錫悅陣營今天再次發出雙方辯論邀請，但執政黨共同民主黨婉拒，表示將從4方辯論開始。

韓國放送公社（KBS）、首爾放送（SBS）、文化廣播公司（MBC）等三大電視台原預計在月底安排目前民調支持度最高的共同民主黨及國民力量黨總統候選人進行電視辯論，但遭民意調查屈居兩人之後的國民之黨候選人安哲秀、正義黨候選人沈相奵告上法院，以電視辯論曝光率高、對選情影響大為由，要求禁播。

首爾西部地方法院26日接受此項申請，認為公職選舉法雖未限制媒體邀請參與辯論的對象、時間、次數及形式，但考量電視辯論對選情影響巨大，媒體主辦電視辯論的自由裁量權應有限度，因此受理其他候選人提出的禁播申請。

根據韓國公職選舉法，只要代表政黨在國會席次超過5席、在上屆大選中得票率超過3%、在過去國會選舉或地方選舉比例代表制中占比達3%以上，或在法定選舉運動期開始的一個月前民調平均支持率達5%以上的候選人，都有資格參與電視辯論。

對於判決結果，共同民主黨候選人李在明表示希望可以進行給予所有人公平機會的多方辯論；尹錫悅方則表示，參與電視辯論是因選民希望了解候選人政見與立場，任何形式都無妨。

尹錫悅陣營今天再次向李在明方發出雙方辯論的邀請，主張不透過電視轉播、在其他地方進行雙方辯論應不會違反法院判決。但共同民主黨拒絕這項邀請，要求尹陣營「不要無視法院判決」，表示會先參與電視台舉辦的4方辯論。

法院禁播判決公布後，三大電視台已向各大政黨提議於1月31日或2月3日舉行4方辯論，出席候選人包括民調支持度最高的李在明、尹錫悅、安哲秀、沈相奵，4名候選人都表示會積極參與。

韓國總統大選將於3月9日舉行，2月中將進行候選人登錄，預計在登錄截止後至3月3日期間，會再舉行3次法定辯論會。（編輯：郭中翰）1110127