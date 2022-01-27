德單日染疫首破20萬大關 烏克蘭捷克確診也飆新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林27日綜合外電報導）歐洲疫情嚴峻，烏克蘭過去24小時通報逾3萬例確診；遭Omicron變異株席捲的捷克首次增加超過5萬起個案，連續3日創單日染疫紀錄；德國今天則首度通報超過20萬例確診。

烏克蘭衛生部今天表示，國內過去24小時新增創紀錄的3萬2393起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診；這一東歐國家先前的最高單日確診紀錄為去年11月4日的2萬7377例。

人口約4400萬的烏克蘭目前已有約395萬人染疫、9萬9738人病歿。

捷克衛生當局則表示，國內新增5萬4685起確診病例，單日染疫數首度突破5萬大關，這一數字也幾乎是先前紀錄的將近兩倍。

此外，德國針對是否該實施疫苗強制令爭論不休之際，境內再度通報創新高單日確診紀錄。

隸屬德國聯邦衛生部的疾病控制及預防機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）通報，過去24小時有20萬3136人COVID-19檢測呈陽性，比一週前多近7萬例確診。

德國的每10萬人7日發病率攀升至1017人染疫，前一天為941人；當局今天並通報188人染疫病逝，自疫情爆發以來的總病歿數來到11萬7314人。

德國國會議員26日辯論是否該祭出COVID-19疫苗強制令，與此同時，示威者聚集在國會大樓外表達不滿，其中一人稱強制施打疫苗是「科學實驗」，德國並不需要。

約75%的德國人至少打了一劑疫苗，這一數字低於法國、義大利或西班牙等西歐國家。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110126