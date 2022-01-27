更多編輯台推薦新聞：
日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%
國際

日本疫情怎麼了？單日確診暴增數萬例 追加劑只打了2%

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905
生活

統一發票110年11-12月千萬獎號碼：31150905

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

德單日染疫首破20萬大關 烏克蘭捷克確診也飆新高

2022/1/27 17:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社柏林27日綜合外電報導）歐洲疫情嚴峻，烏克蘭過去24小時通報逾3萬例確診；遭Omicron變異株席捲的捷克首次增加超過5萬起個案，連續3日創單日染疫紀錄；德國今天則首度通報超過20萬例確診。

烏克蘭衛生部今天表示，國內過去24小時新增創紀錄的3萬2393起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診；這一東歐國家先前的最高單日確診紀錄為去年11月4日的2萬7377例。

人口約4400萬的烏克蘭目前已有約395萬人染疫、9萬9738人病歿。

捷克衛生當局則表示，國內新增5萬4685起確診病例，單日染疫數首度突破5萬大關，這一數字也幾乎是先前紀錄的將近兩倍。

此外，德國針對是否該實施疫苗強制令爭論不休之際，境內再度通報創新高單日確診紀錄。

隸屬德國聯邦衛生部的疾病控制及預防機構羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）通報，過去24小時有20萬3136人COVID-19檢測呈陽性，比一週前多近7萬例確診。

德國的每10萬人7日發病率攀升至1017人染疫，前一天為941人；當局今天並通報188人染疫病逝，自疫情爆發以來的總病歿數來到11萬7314人。

德國國會議員26日辯論是否該祭出COVID-19疫苗強制令，與此同時，示威者聚集在國會大樓外表達不滿，其中一人稱強制施打疫苗是「科學實驗」，德國並不需要。

約75%的德國人至少打了一劑疫苗，這一數字低於法國、義大利或西班牙等西歐國家。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110126

延伸閱讀
德國不供武器只給鋼盔 基輔市長：下次送枕頭？
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族