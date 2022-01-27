印尼新增逾8000例確診 雅加達病床使用率45%

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印尼疫情持續升溫，27日新增確診破8000例，是2021年9月後的新高，其中半數出現在雅加達。圖為疫苗追加劑接種站，攝於12日。中央社記者石秀娟雅加達攝 111年1月27日

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（中央社記者石秀娟雅加達27日專電）印尼疫情持續升溫，今天新增確診破8000例，是去年9月後的新高，其中約半數在雅加達。雅加達官員表示，雅加達的病床使用率達45%，醫療資源仍足夠，加護病房使用率約14%。

印尼今天通報新增8077例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，其中雅加達有4149例，其次是西爪哇省1744例，爪哇島西邊的萬丹省有1291例，東爪哇省255例，峇里島212例，中爪哇省136例，其餘地方都低於30例。另外，今天新增7人不治。

雅加達省政府疾管局長戴維（Dwi Oktavia）指出，疫情回溫導致就醫需求增加，9日的病床使用率為9%、加護病房使用率約5%，已分別提高到45%、14%。但她表示，疫情仍在可控制的範圍內，病床等醫療資源都仍足夠。

印尼今天新增222例感染Omicron變異株的個案，總數達1988例，其中1922例出現在雅加達。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）說，這波疫情高峰可能在2月、3月，因感染Omicron的症狀較輕，病床使用率不會太高。

布迪指出，根據統計，目前印尼感染Omicron變異株的個案中，約5%至7%的患者需住院接受治療，約16%的個案沒有症狀，症狀輕微患者可在家治療後復原。

布迪表示，感染Omicron變異株的患者中，至今有3人在醫院治療仍不治，分別是54歲、64歲以及78歲的患者，其中一人沒有接種過COVID-19疫苗。（編輯：黃自強）1110127