解決俄烏危機 美國要求聯合國安理會31日開會

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（中央社紐約聯合國總部27日綜合外電報導）美國今天表示，由於俄羅斯的「威脅行為」，美方已要求聯合國安全理事會（UNSC）於31日召開公開會議，來解決烏克蘭危機。

華府駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）今天透過聲明表示：「逾10萬俄軍部署在烏克蘭邊境，且俄羅斯涉入其他鎖定烏克蘭的破壞穩定行為，這對國際和平與安全及聯合國憲章構成明顯威脅。」

她補充說，「我們持續不懈循外交途徑緩和緊張局勢之際」，若俄羅斯進一步入侵烏克蘭，由15個成員國組成的聯合國安理會「必須直接詳查這些事實，並考量烏、俄、歐洲及國際秩序的核心義務和原則面臨的風險」。

法新社報導，鑒於俄羅斯入侵前蘇聯國烏克蘭的隱憂升高，湯瑪斯-葛林斐德表示，安理會面臨「國際和平與安全」的關鍵問題，即俄國對烏克蘭的威脅行為，以及俄國在烏克蘭和白俄羅斯邊境增兵。

湯瑪斯-葛林斐德說：「現在不是靜觀其變的時刻；現在需要安理會的全力關注。我們期待31日能有直接且有意義的討論。」

不過，俄羅斯是聯合國安理會5個常任理事國之一，對安理會所有討論的決議都具有否決權。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）1110128