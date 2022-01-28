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日本佐渡金山確定申請列世界遺產 韓國要求停止

2022/1/28 21:01（1/28 21:14 更新）
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日本政府28日確定向聯合國教科文組織申請認定佐渡金山為世界文化遺產。（共同社）
日本政府28日確定向聯合國教科文組織申請認定佐渡金山為世界文化遺產。（共同社）
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（中央社記者廖禹揚首爾28日專電）日本政府今天確定向聯合國教科文組織（UNESCO）申請認定新潟縣佐渡島的金銀礦山遺跡（佐渡金山）為世界文化遺產；韓方以該地曾涉強徵韓國勞工，嚴正敦促日方停止申請。

日本首相岸田文雄今天晚間向媒體表示，今年將向UNESCO申請將佐渡金山列入世界文化遺產，並將提前與相關部會就歷史淵源等進行多樣討論，以利成功申請。

韓國外交部稍早對日本政府再次推薦二戰時期強徵韓籍勞工的相關場所列入世界遺產表達強烈遺憾，並嚴正要求停止這項行動。韓國外交部發言人於聲明中指出，日方就先前列入世界遺產的端島（軍艦島），至今尚未落實在當地設置情報中心說明二戰時期強徵韓籍勞工歷史的承諾，世界遺產委員會去年7月也曾就此表示深感遺憾。

軍艦島在2015年成功列入世界文化遺產，日本政府當時承諾就相關歷史提供完整說明，但在UNESCO與國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）共同調查團去年發布的報告中，指出日方並未履行將強徵韓國等地勞工的歷史加入展示內容的承諾。

日本政府先前考慮申請認定佐渡金山為世界遺產時，韓方就曾對此表達反對，岸田文雄今天在宣布確定申請的決定時表示，希望能與韓方進行嚴肅冷靜的對話。

岸田文雄也強調，佐渡金山在江戶時代（1603至1867年）利用日本傳統手工藝技術生產金礦等，是歷史悠久的珍貴大規模產業遺產，推薦時期並不包括具爭議的二戰時期。（編輯：黃自強）1110128

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不顧韓國反對 日本將推薦佐渡島礦山為世界遺產
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