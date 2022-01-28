不顧韓國反對 日本將推薦佐渡島礦山為世界遺產

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（中央社東京28日綜合外電報導）日本政府擬向聯合國教科文組織（UNESCO）申請認定新潟縣佐渡島的金銀礦山遺跡（佐渡金山）為世界文化遺產；韓國因認為該地曾涉強迫韓國勞工勞動，對此表示反對。

日本朝日新聞報導，全球的礦山在16到19世紀期間逐漸朝向機械化開採，佐渡島的礦山遺跡則保留了傳統人力開採金礦體系的構造，有其歷史價值。

不過韓國政府認為，二戰時期日本曾強迫來自朝鮮半島的民眾在佐渡島礦山勞動，是「強迫勞動的受害現場」，反對日本申請為世界文化遺產。日本文化廳對此則指出，礦山的文化遺產價值是指至日本江戶時代為止，與二戰時期並沒有直接連結。

日本政府過去一度因為韓國反對而擬放棄申請，不過因新潟縣地方人士和自民黨內強力要求，現在政策轉向為提出申請。

日本希望佐渡島的金山能在2023年登錄為世界文化遺產，為如期接受審查，最晚將在今年2月1日提出申請。

日本提出申請後，UNESCO將派由專家組成的國際文化紀念物與歷史場所委員會（ICOMOS）赴現場調查，若認為符合條件，會建請UNESCO登錄為世界文化遺產，再由21國組成的世界遺產委員會正式決定是否登錄。

報導說，因預料韓國必定反對，ICOMOS是否會建請登錄、世界遺產委員會是否能順利登錄，都還是未知數。（譯者：顧荃/核稿：張佑之）1110128