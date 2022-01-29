英國對台灣關注提升 國會外委會可望2月訪台

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（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）英國國會外交委員會可望2月率團訪問台灣。駐英國代表處表示，一向歡迎英國國會議員訪台，以增進對台灣政經情勢發展的瞭解及台英交流，駐處也與國會友人維持良好交流。

英國政界近期對台灣的關注提升，包括去年在擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國期間，透過共同聲明及主席國聲明3度強調維護台海和平與穩定的重要性；外相特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及秘密情報局局長摩爾（Richard Moore）等官員也曾在不同場合有相關公開發言。

首相強生（Boris Johnson）近日則在國會答詢時重申政府立場，表示中國軍機在台灣附近活動無助區域和平穩定。

除了台海局勢，台英關係近期也獲越來越多跨黨派國會議員關注。外交委員會去年11月16日曾召開以「向印太區域傾斜」為主題的聽證會，重點議題即為台英關係發展的挑戰與機遇。

外委會主席圖根哈特（Tom Tugendhat）當時在聽證會結語透露，「我們期待很快就能造訪此區域」，相關訪問行程將「凸顯本委員會及國會對英國與台灣關係的重視」。

至少3名國會議員去年曾向中央社記者透露，外委會醞釀訪問台灣已久，今年2月可望成行，但仍須考量疫情等因素。近期英國各界對台灣的興趣大增，訪台行為外委會主動規劃。

外委會上週曾訪問烏克蘭，目前則在波士尼亞。俄羅斯與烏克蘭之間是否爆發較大規模的軍事衝突，也可能影響外委會訪台計畫。

工黨籍議員布萊恩特（Chris Bryant）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時透露，外委會預計「約兩週後前往台灣」，但婉拒提供更多細節。

英國非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）主席、台灣事務專家薩金特（Gray Sergeant）向中央社記者分析，若外委會順利成行，北京勢必不會高興，但它的反應部分將取決於訪問的進行方式。

他指出，若大張旗鼓，北京的反應很有可能較激烈，例如派遣大量軍機侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ）。不過，就算訪問低調進行，研判北京也免不了嚴詞譴責，重申「一中原則」。

薩金特強調，無論北京將如何反應，外委會成員及英國政府都應反擊，並強調英國有自己的「一中政策」，且此政策並不妨礙英國與台灣深化經濟、文化及人與人之間的連結。

在英國積極推展「向印太傾斜」政策的脈絡下，薩金特指出，外委會成員訪台可望助長英國政界支持強化對台關係的聲量。（編輯：徐睿承）1110129