遭涉收中國獻金議員要求下台 強生中文妙回「你好」[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國首相強生最近爭議纏身、飽受黨內外施壓，他19日在下議院面對被控接受中國間諜政治獻金的自民黨黨魁戴維質詢，竟以中文「你好，認識你很高興」回話，引發現場一片笑聲。

英國廣播公司政治新聞（BBC Politics）在推特上發布的影片顯示，自由民主黨黨魁戴維（Ed Davey）表示，英國人現在看清，強生甚至無法理解自己制定的基本防疫規則，在公衛危機期間，他不再是能為別人定規則的可信之人。

戴維說，下議院和英國不能再把國家健康託付給強生，「現在戰勝COVID的最佳政策，就是讓他辭職」。

強生先以中文表示：「你好，認識你很高興。」接著告訴議長自己不同意戴維，並將繼續實現人民首要關切之務。

布萊巴特新聞網（Breitbart News）報導，被指控是中國共產黨間諜的李貞駒上週被曝向左翼的工黨捐贈超過70萬英鎊，作為北京精心策劃的「政治干預」行動的一環。

路透社先前報導，李貞駒是以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名，遊走英國政治圈的律師。

英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）將軍情五處的示警，轉給其他議員。他說，軍情五處發現李貞駒「代表香港和中國的外國人，向在職國會議員及有意參選者提供財務捐助」。

布萊巴特新聞網指出，較鮮為人知的是，國會紀錄顯示，戴維被控收了李貞駒的政治獻金。不過，戴維此後稱，他「甚至不記得」在2013年捐款5000英鎊給他的李貞駒。

戴維當時擔任英國能源大臣且才剛訪問中國，但他告訴媒體My London：「（兩件事）完全沒有絲毫關聯」。

布萊巴特新聞網報導，強生在下議院以中文回應戴維質詢，顯然是想喚起戴維的記憶。（譯者：張璦/核稿：劉學源）1110121