英議員爆料要首相下台遭政府恐嚇 強生：沒聽說

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國一名要求首相強生辭職的保守黨國會議員今天聲稱，多名要求強生下台的同僚近日遭首相幕僚恐嚇與「勒索」。身陷「派對門」風波的強生不承認有此事。

法新社報導，英國政府力挺強生（Boris Johnson）對抗自家保守黨內部要求他下台的呼聲之際，保守黨資深議員瓦拉格（William Wragg）揭露黨內同志宣稱遭遇恐嚇行動。

瓦拉格說：「恐嚇國會議員是一件嚴重的事情。我得到的消息顯示，這些事件似乎構成勒索。」英國有7名保守黨議員公開要求對強生進行不信任投票，瓦拉格是其中之一。

議員指控受到的恐嚇行動，包括威脅撤銷選區經費，以及揚言向媒體爆料具破壞性的事蹟。

瓦拉格向國會議員演說時表示，受影響的同僚應該聯繫警方或下議院議長。

議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）以沉重語氣向在場議員表示，任何這類行為都將構成「藐視」國會，這是刑事犯罪。

對此，強生告訴記者：「我目前沒有看到或聽說任何支持相關指控的證據。」

他在訪問英格蘭西南部一家醫療院所時說：「經過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，我現在重點放在我們因應英國人民首要需求所做的一切。」

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據10日晚間曝光的一封電子郵件，強生一名高級幕僚在2020年5月20日舉辦一場派對，邀請100多名同事出席，並鼓勵來賓「帶上自己的酒」。根據英國媒體引述匿名目擊者報導，強生和妻子凱莉（Carrie）雙雙出席這場聚會。

時值封城期間，首相帶頭違反防疫規定，引發朝野砲聲隆隆。一旦保守黨360名議員中有54人致函1922委員會主席，將啟動不信任投票，強生的領導地位面臨挑戰。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110121