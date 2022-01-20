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英相開趴門惹議 媒體爆有人警告強生秘書停辦

2022/1/20 22:43
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（中央社倫敦20日綜合外電報導）英國獨立電視台（ITV）政治編輯佩斯頓今天說，對首相官邸開趴的調查發現，一名高層官員曾對強生首相的私人秘書發送電郵，警告2020年5月20日的派對不該照計畫舉辦。

佩斯頓（Robert Peston）推文表示：「據我了解，（調查官員）格雷（Sue Gray）發現一封高層官員發給首相資深私人秘書雷諾茲（Martin Reynolds）的電子郵件，警告他5月20日的派對不該照計畫舉辦。」

強生18日否認他的前顧問有關他向國會撒謊的指控，表示沒有人警告他，這項「自己帶酒」的聚會可能違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定。

強生上週已經為參加2020年5月20日在唐寧街花園舉行的聚會向國會道歉。他說，他在派對停留了25分鐘，以感謝工作人員。

但英國脫離歐洲的設計師、因飽受嚴詞抨擊而在2020年11月請辭的前高階顧問康明茲（Dominic Cummings）表示，強生當時同意，這項飲酒派對可以舉辦。

康明茲說，他和至少另一名顧問告訴過雷諾茲，派對應該取消。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110120

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