跨海認養浪浪大費周章 台美志工救一隻算一隻

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原本被流浪犬救援人士喚為Liz的白色台灣土狗，個性害羞、見到陌生人會一直發抖。牠落地加州後，由一對頂客族夫妻Laurie和Ben認養展開新生活，且有了Margot的新名字。（江玉貞提供）中央社記者周世惠舊金山傳真 111年1月29日

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（中央社記者周世惠舊金山28日專電）把台灣流浪狗送到美國的跨海認養並非新鮮事，疫情後國際旅行人數減少、「護犬大使」送飛的門檻提高，台美兩端有救援組織表達，「只能救一隻算一隻」。

在舊金山灣區的愛狗圈裡，記者親身接觸過3隻台灣來的流浪犬，俗稱「台灣浪浪」的狗兒有了新的英文名字、新的主人，在美國展開新生，也包括生病時受到照護，以及被陪伴走入「小天使」的歷程。

2020年3月美國爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之初，願意飼養寵物的家庭增多，各州的收容所都傳出動物被搶認一空的消息。在加州從事台灣毛孩跨海認養的團體也收到「更多認養需求」，但同時面臨新的困境。

加州佛利蒙特（Fremont）動物保護協會A Better Chance Rescue會長江玉貞（Tina Chiang）告訴中央社記者，過去一年多的認養高峰期，連平時較難受到美國飼主青睞的台灣黑狗、老狗都有人願意領走照顧。

江玉貞說，台灣對接的動保團體負擔行前的細節、毛孩搭機的費用，在美國的協會對飼主收取認養費，作為會務基金，包括支付狗狗落地之後可能「被退養」、生病、再訓練和家訪追蹤等費用。

相對於美國當地收容所對飼主收取約100美元（約新台幣2784元）的認養費，走跨海認養路徑的飼主需負擔較高的認養費，約500美元。江玉貞觀察，「愛心加經濟基礎是跨海認養家庭的特色」。

從事毛孩跨海認養的動保團體並不少，過去10多年來，把台灣流浪犬調教後送到美國的數量相當可觀。來自台灣、移民美國後開始救援動物，江玉貞說，跨海認養動物的作業「大費周章」，每個環節都勞師動眾。

她從原本心疼不捨浪浪，到心境轉為謙卑，認為「尊重生命、平等對待地球上所有個體」是觀念也是行動。

台中市動物福利推動協會志工余女士受訪時表示，自2011年起，她協助統籌送飛近1000隻台灣流浪狗到美國，以2019年432隻狗為最高峰，2021年送飛150隻、歷年來最少。她非常感謝從台灣飛美國的熱心旅客，志願登記擔任「護犬大使」。

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「通常是有經驗的護犬大使會願意再次幫忙」，她說，去年8月起，航空公司改變旅客攜帶犬隻的規定，一名旅客只能帶兩隻、一架班機限載5隻，亦即一趟直航班機最多只能有3名乘客登記協助送飛毛孩。

在送犬門檻變高、疫情後旅客赴美減少的狀況下，兩人的共同心聲是「救一隻算一隻」，更希望在台灣有更多人願意就近認領流浪犬，並鼓勵飼主對寵物結紮，且從源頭減少浪浪的數量，「別再有那種一次20到30隻狗狗被丟棄的狀況」，在那目標完成之前，必須召募更多護犬大使的幫忙。（編輯：郭中翰）1110129