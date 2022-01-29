疫情中領養寵物作伴 經濟重啟後照顧問題頭大

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（中央社記者江今葉華盛頓28日專電）疫情爆發2年來，民眾被迫居家工作、孤獨感大增等因素讓許多民眾領養寵物作伴。但隨著經濟腳步逐漸啟動，開始準備回辦公室上班，疫情後寵物照顧讓美國民眾大傷腦筋。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發超過2年，許多人被迫居家上班、不再呼朋引伴外出狂歡，留在家裡的時間增加後的孤獨感，或是因為終於有了空閒時間得以養隻自己想望已久的寵物，讓美國的寵物領養在過去2年大為增加。

根據美國愛護動物協會（American Society for the Prevention of Cruelty to Animals）數據，COVID-19大流行期間，超過2300萬美國家庭收養寵物，亦即近1/5的美國家庭多了新成員，連美國總統拜登（Joe Biden）近日也收養一隻新狗狗「指揮官」（Commander）。

但隨著疫情趨緩，返回辦公室工作的日程趨近，社交往來逐步回歸正常，這些家庭也開始面臨家庭預算的衝擊與後續照顧的挑戰。

國際市調公司歐睿國際（Euromonitor International）統計，截至去年11月，美國民眾在非醫療用寵物產品的支出為214億美元，狗糧支出也高達284億美元。

許多寵物主表示，他們將疫情期間節省下的通勤費、外出餐敘或度假的費用都花在寵物身上。

寵物玩具服務平台Barkbox向華盛頓郵報（Washington Post）表示，新增會員數增加約4成。與2020年同期相比，2021年4到9月營收大幅增加130%。

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但在這些寵物主在準備恢復正常生活時，可能還得面臨高達數千美元的額外費用。許多日間照護寵物中心與寄宿中心都有長達數個月的候補名單，獸醫預約大為增加，獸醫急診室的等候期間也拉長。

剛被收養的寵物往往沒有去過寵物照護中心或寄宿中心，許多新手寵物主甚至自己都不知道該做些什麼以安撫寵物，讓他們習慣與外人接觸，這也迫使寵物主必須花錢尋求專業協助，訓練寵物。（編輯：郭中翰）1110129