烏克蘭危機升溫 拜登：近期派兵赴東歐增援北約

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美國總統拜登28日表示，將派遣少量美軍赴東歐支援北約，因應烏克蘭和俄羅斯緊張情勢。圖為美國軍人。（圖取自facebook.com/DeptofDefense）

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍力，情勢趨於緊張。美國總統拜登今天說，他很快就會派遣一些美軍赴東歐支援北大西洋公約組織（NATO），但人數不會很多。

拜登結束在費城的演說，返回華府後對媒體說：「我近期會派軍前往東歐和北約成員國，人數不會太多。」

美國在歐洲已駐有數以萬計兵力，大多在西歐，但五角大廈正在討論是否增派少部分軍隊到情勢緊繃的東歐。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）本週表示，8500名美軍已進入「高度警戒」狀態，隨時準備動身前往協助北約。

法新社指出，俄羅斯與烏克蘭邊境的衝突正在醞釀，美國若增兵進一步涉入此事，在政治上和軍事上都有重大意義。

烏克蘭並非北約成員國，但美國政府擔心，一旦俄羅斯攻擊烏克蘭，戰事恐波及鄰近的北約國家。

俄羅斯政府堅稱並無發動攻擊的打算，卻在俄烏邊境駐紮逾10萬大軍，且向西方國家提出多項要求，包括烏克蘭不得加入北約。

拜登上週在記者會中警告，俄羅斯若入侵烏克蘭，只會得到反效果。他說，若俄方有所動作，「我們會在波蘭、羅馬尼亞等地增兵，這兩國都是北約成員國」。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110129