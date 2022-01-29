蒲亭：美國與北約未解決俄方安全要求 但可續談

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（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊，與西方關係緊張。俄羅斯總統蒲亭今天說，美國和北大西洋公約組織（NATO）在這場僵局中並未解決俄國主要的安全要求，但俄方隨時可繼續談判。

美方則表示，俄羅斯在俄烏邊界集結大量兵力後，如今已有能力攻擊烏克蘭。

烏克蘭危機延燒數週，蒲亭（Vladimir Putin）不曾發表個人看法，但他今天與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）通電話，首度談到美國和北約對俄方所提安全要求的回應。

據俄國克里姆林宮引述，蒲亭告訴馬克宏，他會研議美國和北約本週給俄方的書面回應，再決定下一步行動。

法國艾里賽宮官員說，蒲亭強調他並不希望情勢惡化，這與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲稱俄方無意掀戰的說法相符。

克里姆林宮談到俄法元首這次對話時表示，重點在於美國和北約的回應並未顧及俄羅斯主要的關切事項。

俄方提到的關切事項包括北約不可擴張、不可在俄國邊境附近部署攻擊性武器，還要北約將「軍事力量及基礎設施」恢復到原為「華沙公約組織」（Warsaw Pact）成員的東歐國家加入北約之前的狀態。

華沙公約組織成立於1955年，當時蘇聯、波蘭、羅馬尼亞等歐洲社會主義陣營國家聯合成立此一聯盟，以對抗代表西方資本主義勢力的北約。1991年，華沙公約組織解散，北約陸續向東擴張，納入原屬華沙公約組織的大部分成員國家。

克里姆林宮表示：「美國及其盟國打算如何遵守安全完整性原則，這個關鍵問題被忽視了…沒人可以拿他國安全為代價來強化自己的安全。」

美國和北約曾指俄方某些要求不切實際，但仍表達了對話的意願。

俄羅斯已在烏克蘭邊境附近駐紮數以萬計兵力，同時調派軍隊和武器到白俄羅斯舉行演習，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說，北約正密切關注。

他表示，若俄羅斯進一步對烏克蘭採取侵略行動，北約隨時可在東歐增兵；他還警告，俄方可能有許多攻擊模式，包括網路攻擊、試圖發動政變或破壞行動。

史托騰柏格說，北約已準備好展開政治對話，但若俄羅斯選擇武裝衝突，北約也隨時奉陪。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）告訴媒體：「我們不認為蒲亭總統已做出對烏克蘭動武的最後決定，但他現在顯然有能力這麼做。」

奧斯汀說，美國仍把焦點放在打擊俄羅斯散播的假消息上，包括任何可能被用來當作攻擊烏克蘭藉口的謠言。他還表示，美國承諾協助烏克蘭自衛，例如提供更多反裝甲武器。

美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）認為，俄羅斯這次軍事部署的規模和範圍是自冷戰時期以來最大，美國強烈建議莫斯科收手。

3名美國官員向路透社透露，俄國在烏克蘭邊境的軍事集結行動已擴及血液和其他醫療用品的供應，這些東西能用來治療傷兵，可視為俄國軍事準備就緒的跡象之一。俄國國防部尚未對此說法置評。

拉夫羅夫與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本月21日在瑞士日內瓦對談，但毫無突破。拉夫羅夫說，他希望未來兩週內能與布林肯再度會面。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110129