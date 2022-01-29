超過萬桶原油外洩 汙染秘魯海岸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

力豹仕集團煉油廠原油外洩汙染海洋，秘魯環境部28日估算，外洩的原油超過1萬桶。圖為岸邊死亡的鳥類身上沾滿原油。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社利馬28日綜合外電報導）力豹仕集團煉油廠的原油外洩汙染南太平洋，秘魯環境部今天重新估算，外洩的原油超過1萬桶，遠高於起初估算的6000桶。

路透社報導，針對政府估算外洩原油達到1萬2000桶，西班牙石油及天然氣跨國企業力豹仕集團（Repsol YPF SA）回應說，外洩原油相當於1萬396桶。

因旗下位於秘魯首都利馬（Lima）附近的煉油廠元月15日發生原油外洩，力豹仕集團遭到廣泛抨擊，秘魯總統卡斯蒂約（Pedro Castillo）聲稱，這是秘魯近年來最嚴重的生態災難。

力豹仕集團強調，已回收35%的外洩原油。今天稍早，秘魯法官裁定，因檢方還在調查原油外洩原因，勒令力豹仕集團4名高層主管未來18個月不准離境。

這4名高層包括力豹仕集團秘魯事業處總裁費南德茲-奎斯塔（Jaime Fernandez-Cuesta），這4人的委任律師並未就法官裁定提出抗告，並說4人將配合調查。

外洩原油來自力豹仕集團的La Pampilla煉油廠，不過這家西班牙的跨國企業則是把原油外洩的原因，歸咎於數千公里外的東加王國大規模火山噴發引發罕見海嘯所致。

秘魯檢察官龔薩雷斯（Tamara Gonzales）則指出，元月15日原油外洩後，力豹仕集團的高層主管並未「各盡其責」，導致受到汙染的海岸線長達140公里。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1110129