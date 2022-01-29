歐盟與中國磋商經貿爭端 澳洲要求參與其中

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（中央社墨爾本29日綜合外電報導）歐盟向世界貿易組織對中國提訴，強調中國對立陶宛採取歧視性貿易影響整個歐盟供應鏈；但依據程序，歐中需先雙邊諮商。澳洲貿易部長特漢今天表示，澳洲將尋求參與其中。

路透社報導，澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）發表聲明說：「歐盟針對中國提出的爭端，當中衍生的諸多議題，澳洲有著重大利益…因此將要求參與這些磋商。」

立陶宛允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立實際上就是大使館的代表處後，中國降級與立陶宛的外交關係，並施壓企業切斷與這個人口280萬的波羅的海國家的關聯。

中國對立陶宛在經貿方面採取的諸多刁難措施包括，不讓立陶宛商品通關；拒絕來自立陶宛貨物的進口申請；並施壓歐盟企業出口商品至中國時，要從供應鏈中剔除立陶宛的項目。

2018年澳洲禁止中國電信巨擘華為參與5G寬頻網路建設，針對外國政治干預制定嚴格法規，並呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源頭進行獨立調查後，澳洲與其最大貿易夥伴中國的關係變質。

中國對澳洲採取多項報復措施，包括凍結部長級官員往來，並針對澳洲多項商品如煤炭、牛肉、大麥與紅酒等課徵關稅。

而針對中國就紅酒及大麥課徵進口關稅，過去18個月，澳洲兩度向世貿組織提訴。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1110129