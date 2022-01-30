虎年新氣象 羅馬台僑中文學校復校

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因為疫情停辦兩年的羅馬中文學校復校，期盼讓台僑第二代增加對台灣語言文化的認識，強化國家認同。（駐義代表處提供）中央社記者黃雅詩羅馬傳真 111年1月30日

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（中央社記者黃雅詩羅馬30日專電）因疫情停辦兩年餘的羅馬中文學校昨天重新開張，新任校長湯美快表示，希望僑校持續提供台僑第二代學習正體中文，運用僑委會提供的華語文教材，培養僑民對台灣的國家及身分認同，並將善用台灣教育部推廣的「華語文能力測驗」（TOCFL），讓學生得以檢視學習成果。

在農曆春節前夕，羅馬中文學校昨天熱鬧舉行新春招生說明會，駐義代表李新穎特別獻上「虎虎生風、招生成功」花藍祝福，盼僑校持續成長茁壯，政府將儘可能提供資源，全力協助僑校在義大利蓬勃發展。

羅馬中文學校於1994年創立，曾更名為羅馬正漢中文學堂，自疫情爆發後停辦兩年，在僑委會與駐義大利代表處支持下復校，此次重新調整教學及經營模式，規劃採線上及實體課程並行方式授課，目前分兩班招生，A班為學齡5至7歲、B班為學齡8致10歲。

擔任校長的湯美快是現任僑務促進委員，也是羅馬台灣同鄉會前會長，最高學歷為美國北德州大學電腦教育碩士，在義大利羅馬及近郊中學任教多年。

另有兩位副校長曾美禎與陳易文，曾美禎畢業於輔大英文系，取得翡冷翠美術學院及羅馬美術學院繪畫碩士，曾在輔大及台北藝術大學擔任講師，現任版畫藝術家、瑜伽老師、文化工作者、譯者、紙本與油畫修復師等多重身分。陳易文畢業自靜宜大學觀光事業學系，具觀光商旅及餐飲服務專業實務經驗，嫁到義大利後育有二子，深感華語教學的重要性而積極參與。

湯美快表示，僑校未來將借助曾美禎的文藝專長，舉辦各類文化活動，包括讓小朋友學習用中文導覽義大利觀光景點，介紹台灣民俗及文化節慶，例如端午節時讓小朋友親自動手包粽子、賞龍舟，並解說屈原的故事等。

陳易文表示，過去幾個月籌畫過程讓她體會辦學確實不易，但為了自己的孩子及大羅馬地區的台僑二代，將努力披荊斬棘，企盼獲鄉親們支持與鼓勵，羅馬僑校規劃推動與台灣中小學短期交流、交換寄宿接待，讓台灣小朋友來義大利體驗異國生活，也讓生活在義大利的小朋友去台灣體驗生活，相信有助台義深化民間交流與瞭解。

曾美禎表示，在辛苦籌辦復學過程中，獲得許多義籍家長支持，基於自身多元文化藝術教育背景，未來將推廣結合文化展覽活動的語言教學，提升小朋友對跨文化藝術及華語的興趣，相信在復校團隊合作下，將開創更多可能性。

活動現場除說明課程規劃外，也向小朋友解說年獸典故及十二生肖的由來，更應景地發送壓歲錢給小朋友及家長沾沾喜氣，並帶著出席的小朋友親手製作虎年提燈。

活動會場也展示總統蔡英文及副總統賴清德的「福運旺來」春聯，以及駐義大利代表處秘書郭芳吟母親親筆書寫的祝賀春聯。

到場支持的羅馬地區僑領包括僑務顧問王美紅、僑務促進委員周宸煜、羅馬正漢中文學堂前校長魏子恬、羅馬台灣同鄉會會長羅容珍及副會長蔡文巧等，大家對於經營近30年的羅馬僑校順利復學都表示誠摯祝福。

目前義大利有兩所台灣僑校，除羅馬中文學校，另一間是在義國中部佩魯賈市（Perugia）的慈蘊小學堂，自2020年10月成立，校長為溫珍藍。（編輯：黃自強）1110130