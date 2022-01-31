IS劫獄間歇衝突持續 觀察組織：已373死

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（中央社記者何宏儒安卡拉31日專電）激進聖戰團體伊斯蘭國日前在敘利亞東北部劫獄引發激戰，觀察機構指出，事件已經造成373人死亡。由於另有數十人受傷而且有人失蹤，預期死亡人數將不只於此。

總部位在英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights,SOHR）昨天在聲明中指出：「自從格韋蘭監獄（Ghwayran prison）20日晚間爆發越獄事件以來，死亡總數已達373人，包括268名伊斯蘭國戰士、7位平民、98名庫德安全部隊（Asayish Forces）、獄卒和反恐部隊成員。」

伊斯蘭國（IS）戰士20日以兩部裝滿炸藥的車輛衝撞敘利亞東北部哈塞克巿（Hasakah）格韋蘭監獄，與庫德族領導的軍事同盟敘利亞民主力量（SDF）爆發激戰。這是IS的哈里發國近3年前在敘利亞境內遭到擊潰以來最大規模攻擊行動。

據悉，格韋蘭監獄關押逾3500名疑似IS成員。SDF於2018年底、2019年初在美軍支援下清除IS殘部時俘擄這些人。

SDF於26日宣布，所有恐怖分子投降，已完全掌控格韋蘭監獄。但是獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）報導，截至29日為止，庫德族為首部隊和IS戰士都還在監獄內和周圍發生間歇性衝突。

庫德族官員估計，仍有60到90名IS戰士躲藏監獄地下室和一樓。SOHR於29日指出，約有20名IS成員投降。

29日有報導指出，卡車運送據信為IS戰士的成堆遺體，一旁堆土機持續將更多遺體放到卡車上。SDF發言人夏米（Farhad Shami）指出，遺體被送往SDF掌控下偏遠的專門地點進行火化。

SOHR負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）指出，庫德族為首部隊準備讓藏匿監獄內的IS戰士因沒有糧食而最終不得不投降。因為有數十人受傷而且有人失蹤，他預期死亡人數將不只於此。

拯救兒童基金會（Save the Children）24日曾經表示，事件導致多名兒童死傷。於2018至2019年IS遭到擊潰之際被捕的逾700名兒童也遭關押格韋蘭監獄，其中至少數十人為IS外國戰士後裔。SDF指出，兒童被IS當成人肉盾牌。

美國五角大廈證實，在敘利亞打擊IS的美國為首聯軍展開空襲，並且部署地面部隊支援SDF作戰。

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美國主導的國際反恐任務「堅定決心行動」（Operation Inherent Resolve）多國聯合特遣部隊指揮官布瑞南（John Brennan Jr.）說，事件曝露過度擁擠監獄體系的缺陷，「達伊沙（Daesh）無法成功的意識形態仍在敘利亞各地臨時監獄中滋生」、「必須徹底調查這次攻擊為何會發生」。達伊沙是IS的別稱。

人權觀察（Human Rights Watch）指出，SDF一共關押約1萬2000名疑似隸屬於IS的男性，包括來自近50國的2000到4000名外國人。他們被關在過度擁擠、生活條件不人道的監獄中。庫德族領導的政府否認有關指控。（編輯：周永捷）1110131