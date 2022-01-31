英國矢言推新法 修訂或廢除殘存歐盟法律

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（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國脫離歐洲聯盟（EU）今天滿2週年，首相強生（Boris Johnson）宣布，英國政府將推新法以利修訂或廢除殘存的歐盟法律。

法新社報導，新的「英國脫歐自由法案」（Brexit Freedoms Bill）將讓英國較易修訂或廢除強生所稱「過時的」歐盟法律。英國仍保留這些歐盟法律，以作為在脫歐後的「過渡措施」。

這將是強生所稱「跨政府部門重要改革的一部分 ，以廢除和取代」留存的歐盟法律，簡化企業的手續。

「我們新的英國脫歐自由法案將結束歐盟法律在我國法律架構中的特殊地位，並在未來確保我們能更容易修 訂或廢除過時的歐盟法律。」

然而，批評者指強生匆忙推出半生不熟的計畫和所謂的「紅肉」（red meat）政策，試圖討好保守黨內對他日 益不滿的同黨議員，以拉抬自己的聲望。

近來，強生因唐寧街（Downing Street）官邸違反疫情管制舉行派對和近期其他數個醜聞，導致外界要求他辭職的聲浪不斷。

英國在2020年1月31日正式脫離歐盟，但依據脫歐協議條款，在2021年以前仍遵循歐盟多數法律和規定。（譯者：徐睿承/核稿：嚴思祺）1110131