印尼疫情升溫 單日確診料將較上波增3至6倍

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（中央社記者石秀娟雅加達31日專電）印尼今天再添逾萬例Covid-19確診。衛生部長布迪說，COVID-19變異株Omicron感染力較Delta變異株強，預計高峰將落在2月底，單日確診可能是先前高峰5.7萬人的3至6倍。

印尼今天通報新增1萬185例Covid-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，連續第3天破萬，新增17人不治，治療或隔離中患者約6.8萬人。今天新增確診仍集中在雅加達，達5268例，近3日單日新增確診數都超過5000例。

去年Delta變異株肆虐印尼時，7月曾出現單日近5.7萬例新增確診的紀錄。布迪（Budi Gunadi Sadikin）稍早在記者會說，根據其他國家經驗，Omicron變異株造成的感染數是Delta變異株高峰時期的3至6倍，印尼疫情一定會再升溫。

布迪指出，這波疫情高峰預計在2月底出現，呼籲民眾減少外出。

負責檢討防疫政策的海洋事務投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）今天指出，近期接受核酸檢測（PCR）檢驗者的陽性率已升高至接近24%，超過世界衛生組織（WHO）認定疫情受控制時的陽性率，必須低於5%的指標。

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盧胡特說，先前較嚴格的隔離政策成功減緩病毒自境外移入的威脅，但因本土案例增加，感染Omicron變異株的潛伏期約3天，因此入境隔離天數由7天減少為5天，入境外籍旅客須完整接種疫苗，未完整施打疫苗的印尼公民可入境，仍隔離7天。

盧胡特強調，峇里島的旅遊業持續受疫情重創，自去年10月開放19個國家完整接種疫苗的旅客入境後，2月4日起將再開放國際航班降落峇里島，帶動復甦。（編輯：廖漢原）1110131