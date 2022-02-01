巴西郵輪公司將暫停運營延至2月18日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅31日專電）巴西郵輪協會（Clia）今天決定將巴西港口的運營暫停至2月18日，以分析COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行的演變以及變異株Omicron的影響。

當前的郵輪季從去年11月開始，預計吸引超過36萬名遊客，帶來巴西幣17億元（約新台幣89億元）的營收。

此外，郵輪業預計創造超過2萬4000工作崗位，涉及廣泛的經濟環節，包括商業、食品、交通、住宿、旅遊服務、代理、接待和燃料。

由於在巴西海岸作業的多艘郵輪爆發COVID-19疫情，確診病例急遽增加，巴西郵輪協會1月3日宣布所有郵輪公司暫停在巴西的業務到1月21日。

1月12日，國家衛生監督局（Anvisa）向衛生部和總統府文官廳提出建議，將當前的郵輪季全部取消，以防止病毒進一步擴散。國家衛生監督局認為，目前的情況不利於繼續運營郵輪。

根據巴西郵輪協會，在去年11月5日至今年1月3日期間運送的約13萬名乘客中，確診病例約1100例，不到旅客和船艙服務人員總數的1%。（編輯：黃自強）1110201