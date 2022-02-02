敘利亞西北嚴寒凍死女嬰 父：她像一塊冰

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（中央社記者何宏儒安卡拉2日專電）敘利亞西北部伊德利布省過去兩週經歷極度嚴寒氣候，罹患支氣管炎和肺部損傷的兒童越來越多。至少兩名女嬰昨天凍死，其中一名女嬰的父親說，「觸摸時，她已經像塊冰」。

哈山（Mohamad Al-Hassan）告訴半島電視台（Al Jazeera）：「我觸摸的時候，她就像塊冰。」出生才7天的女寶寶法提馬（Fatima）一夕命喪敘利亞西北部伊德利布（Idlib）拉曼醫院（Al Rahman hospital）。

哈山一家原籍敘利亞西北部阿勒坡省（Aleppo），7年前踏上流離生涯。

拉曼醫院醫生哈拉克（Fadi Hallak）說，儘管法提馬一週前出生時毫無併發症，「仍不幸遭到近日刺骨寒冷奪去生命」。

逾400萬人生活在敘利亞西北部，包括躲避總統巴夏爾．阿塞德（Bashar Al-Assad）政府軍的約170萬國內流離失所者（IDPs），當地過去兩週經歷極度嚴寒，他們只能棲身帳篷內。伊德利布是敘利亞反對勢力最後據點。

聯合國敘利亞危機副人道主義協調員柯茨（Mark Cutts）1月24日曾在記者會上表示，由於大雪和傾盆大雨，在伊德利布的流離失所者營地約有1000頂帳篷倒塌，大約10萬人受到惡劣天氣影響，「當中有許多人沒有鏟子或其他設備清除積雪，一直在徒手清除帳篷內的積雪」。

兩個月大女嬰沙拉梅（Amina Salameh）本來與家人棲身伊德利布北部賈巴爾（Al-Jabal）難民營。她被送到拉曼醫院時仍有脈搏，但是回天乏術，昨天上午不治。

過去兩週至少還有其他3名兒童死於嚴寒。

拯救兒童基金會（Save the Children）認為這些長不大的小孩是「可以避免的悲劇」。基金會敘利亞反應辦公室主任庫什（Sonia Khush）說：「兒童得去面對威脅生命的寒冬，這令人難以理解…敘利亞危機持續了將近11年，西北部的兒童彷彿已遭舉世遺忘。」

伊德利布的生活條件持續惡化。據聯合國指出，97%當地人極度貧窮，80%每天得仰賴糧食援助過活。土耳其貨幣里拉匯價崩跌和捐助疲乏使得情況雪上加霜。

里拉從一年多前就成為當地流通貨幣。里拉幣值去年最後幾個月無量下降，糧食、藥品、油料、基本物資隨之水漲船高。

柯茨指出，聯合國呼籲募集的40億美元，去年僅募得45%。

哈拉克指出，惡劣天候和生活條件使得醫院收治的病童越來越多，兒童病房和育嬰室早已過度擁擠，「許多兒童罹患支氣管炎和肺部損傷，育嬰室已過度擁擠」。他呼籲援助團體提供緊急資助。（編輯：馮昭）1110202