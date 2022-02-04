泰國：若無新型變種病毒 疫情年中可望趨緩

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（中央社記者呂欣憓曼谷4日專電）泰國公共衛生部門預估，如果沒有更新的變種病毒出現，泰國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情將在今年中大幅趨緩，到今年8月每天新增案例將降到200例以下。

泰國今天新增9909個確診案例以及22人死亡，相較最近一個月每日新增7000到8000多個案例增加不少。

泰國公共衛生部疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）今天在記者會中表示，案例增加是因為政府放寬管制例如開放餐廳內用，加上全國各地有不少小型群聚感染，但民眾不必過於擔憂，因為醫療體系能夠應對，且民眾疫苗接種率高。

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歐帕指出，儘管確診數字增加，但如果沒有其他變種病毒出現，泰國疫情狀況在今年年中將會大幅趨緩，根據流行病學模型預估，到今年6月每日新增將降到4000例左右，到8月將降到每日新增200例以下。

除了COVID-19之外，疾病管制署提醒民眾今年也要注意其他疾病病例增加的可能性，例如流感去年1萬698例，今年可能會增加到2萬2000多例，登革熱去年有9956例，今年可能暴增到8萬5000例，登革熱高峰期預期是今年7月，屆時可能會增加1萬3000多例。（編輯：林憬屏）1110204