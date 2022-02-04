日經亞洲1月防疫表現排名 台灣全球居冠

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（中央社東京4日綜合外電報導）「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天發布1月「日經COVID復甦指數」（Nikkei COVID-19 Recovery Index），台灣的防疫表現在全球國家當中躍居第一。

報導指出，台灣在100分中獲得82分，但在航空活動被扣6分，因為台灣目前仍採行入境管制措施，1月的國際入境人數相較疫情之前大幅減少8成。

這項指數評估超過120個國家和地區在疫情控管、疫苗接種和社會移動限制方面的防疫表現。排名越高，代表越接近回歸正常生活，有較低的確診案例、高疫苗接種率，以及較寬鬆的社交距離政策。

前5名分別為台灣（82分）、柬埔寨（78分）、阿拉伯聯合大公國（77.5分）、中國（77分）和愛爾蘭（71.5分）。

正迎接4日北京冬奧揭幕的中國排名上升1個位置，來到第4名。中國多個省份爆發疫情，Omicron變異株肆虐，使中國更難維持清零政策。

日本則從第55名大幅下滑至第67名。日本全境COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情急速擴大，昨天新增確診病例首度突破10萬例大關，但登記接種追加劑的速度卻仍緩慢。

東京都連續2天確診超過2萬例，但由於Omicron變異株病情相對輕微，當局現階段尚未宣布進入緊急狀態。

柬埔寨約3個月前宣布「與病毒共存」政策，排名從去年12月的第22名大幅進步至第2名。柬埔寨近幾個月來排名穩步上升，1月確診案例數不到1000例，且有1個月沒有病歿案例。

泰國自2月再次讓完整接種COVID-19疫苗的旅客入境免隔離，這次排名上升11個名次，來到並列第19名。紐西蘭同樣於昨天宣布將逐步開放入境，排在並列第12名。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110204