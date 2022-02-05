洛杉磯市長沒戴口罩與魔術強森合影 辯稱摒住呼吸

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（中央社記者林宏翰洛杉磯4日專電）洛杉磯市長賈西迪日前出席7萬人的美式足球賽，與球星魔術強森合影時，被人發現未按照規定戴口罩，引發爭議。賈西迪事後解釋「我摒住呼吸」遭批荒謬。

洛杉磯傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）1月30日在Instagram貼出照片，照片中他與州長紐松（Gavin Newsom）、洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）、舊金山市長布里德（London Breed）合照。

這幾張照片引發爭議，因為現場是7萬人聚集的職業美式足球賽，按照洛杉磯郡規定，這樣的大型活動必須全程配戴口罩，批評聲浪指責這幾名政治人物沒戴口罩，形同不良示範。

話題延燒數日，賈西迪2日在一場記者會上回應提問時，首次對於沒戴口罩事件做出解釋。而他的解釋被有線電視新聞網（CNN）政治評論員批評為荒謬。

賈西迪解釋：「整場比賽，我都戴著口罩。當有人要求合影，我摒住呼吸，我把口罩拿在手上，大家都看得到。這樣染疫的機率是0%。」

他強調自己99.99%的時間都戴著口罩，他還說一個朋友告訴他「你好像是唯一全程都戴著口罩的人」。

但他解釋，無論是遇到工作人員或是一般民眾有人提出合影要求，他會在確認安全的情況下，拿下口罩、秀出整張臉，拍完照片之後馬上戴回口罩。

CNN資深記者希力薩（Chris Cillizza）在政論專欄上，批評賈西迪「摒住呼吸」的說法太荒謬、匪夷所思。

他比較州長紐松對於這個事件的回應，稱紐松的回應雖不完美，但還說得過去，不管怎樣都比賈西迪「摒住呼吸」的說法好得多。

紐松1日面對質疑聲浪回應說，當時魔術強森很友善地邀請合照，於是他為了表示親切，僅在合影時短暫脫下口罩，其他時間除了喝水，他都戴著口罩，並呼籲「我鼓勵大家要繼續戴口罩」。

人口約1000萬的洛杉磯郡昨天單日新增COVID-19（2019新型冠狀病毒疾病）1萬1548例，對比1月高峰單日確診達3萬到4萬例，已見疫情趨緩。（編輯：徐睿承）1110205