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美CDC開綠燈 全面批准莫德納疫苗供18歲以上接種

2022/2/5 09:14
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（中央社亞特蘭大4日綜合外電報導）美國食品暨藥物管理局（FDA）日前全面批准莫德納的COVID-19疫苗提供給18歲以上群體接種，美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任今天予以支持，完成了批准程序的手續。

莫德納公司（Moderna Inc）出品的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗從2020年12月以來，一直在美國食藥局的緊急使用授權下運用，現在是美國第2支獲得全面批准的COVID-19疫苗，將以品牌名稱Spikevax販售。

食藥局上月31日全面批准莫德納疫苗後，疾管中心小組今天稍早也透過表決，一致同意建議使用這款疫苗。

路透社報導，食藥局負責批准疫苗，但仍須疾管中心同意疫苗在美國的使用方式。疾管中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）開綠燈是批准程序的最終手續。

輝瑞大藥廠（Pfizer Inc）及德國生技公司BioNTech研發的COVID-19疫苗去年8月已獲得用於16歲以上群體的全面批准。

美國約有7500萬人已完整接種莫德納疫苗。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110205

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