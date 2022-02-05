烏克蘭危機之際布林肯將訪亞洲 分析：抗中要緊

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國國務院今天表示，國務卿布林肯下週將到亞洲與印太盟友展開會談，包括出席「四方安全對話」的4國外長會議。政治分析人士表示，抵制中國影響力為美國首要任務。

路透社報導，儘管烏克蘭危機加劇，布林肯（Antony Blinken）仍計劃出訪亞洲。政策分析人士表示，此行目的是向印太地區表示支持，而且抵制中國不斷擴大的影響力仍是華府的首要任務。

布林肯將於7日離開華府，並於9日至12日在澳洲參加四方安全對話（Quad）外長會議。四方安全對話國家包括美國、日本、印度和澳洲。

布林肯隨後將在斐濟會晤太平洋島國領導人，然後前往夏威夷與日本和南韓外長討論北韓問題。

國務院表示，此行目的是「與印太地區的盟友和合作夥伴接觸，以促進整個地區的和平、韌性與繁榮，並展現夥伴關係的成果」。

中俄領導人今天表示將深化戰略夥伴關係，以平衡他們所謂的「美國惡性的全球影響力」之際，美國國務院宣布布林肯這趟亞洲行程。

國務院表示，布林肯將於12日在斐濟與太平洋島國領導人討論氣候危機、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）、災害援助以及「我們進一步共同致力於民主、區域團結和繁榮的方式」。

布林肯將成為自1985年以來首位訪問斐濟的美國國務卿。

一位美國高階官員表示，拜登（Joe Biden）政府計劃與盟友和合作夥伴啟動一項新的太平洋島嶼倡議，將結合區域國家，以助「我們在此區提振雄心，因應氣候、海洋和交通問題等」。

這位官員說，拜登政府同時也將敲定關於自由聯合協定（Compacts of Free Association）的談判：與馬紹爾群島、密克羅尼西亞聯邦和帛琉3個太平洋島國達成協議，以促進美國的軍事准入。美國與前述兩國的協定將於2023年到期，與帛琉的協定則是2024年。

美國國家安全會議印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）曾表示，太平洋或許是世界上最有可能出現「戰略意外」的地區。這段話似乎是指中國可能建立太平洋島嶼基地的野心。

康貝爾表示，美國在協助此區方面做得還不夠，而且與澳洲、紐西蘭、日本和其他在太平洋有影響力的大國如法國，合作的時間太短，「我們必須迎頭趕上」。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110205