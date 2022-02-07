美日韓外長會 鄭義溶、林芳正有望首次雙邊面談

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（中央社記者廖禹揚首爾7日專電）美國、日本及韓國外交部長預計12日於夏威夷舉行會談，韓國外交部長鄭義溶可能藉此機會與日本外相林芳正首次雙邊會談。韓國外交部相關人士今天透露，雙方正在協調行程。

韓聯社今天引述外交部相關人士說法報導，韓日雙方對進行會談有共識，正在協調彼此的行程。若這次順利安排雙方會面，將是林芳正去年11月上任以來，首次與鄭義溶面對面進行雙邊會談。

日韓關係因為慰安婦、二戰期間強徵韓籍勞工等歷史問題僵持多年，近年更因日本出口管制、福島核廢水排放等問題每況愈下，高層官員交流隨之減少。

林芳正上任後於12月出席在英國舉辦的7大工業國集團（G7）會議，當時鄭義溶雖也有出席，但兩人在當地停留的時間無法配合，因此未能進行雙方會談，只有在活動中短暫碰面對話。

日本政府1月底決定向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將新潟縣佐渡島的金銀礦山遺跡（佐渡金山）納為世界文化遺產，再次引起韓方反彈，認為當地涉及強徵韓國勞工。

不過，日韓兩地媒體近期都注意到，日本對於與韓國的溝通態度似乎有轉為積極的跡象，鄭義溶與林芳正3日通話討論北韓問題就是由日方提議。

外界猜測，可能是因申請認證世界文化遺產時，為消除潛在糾紛，必須先與相關國家進行「有建設性對話」，讓日本政府意識到與韓方對話的必要性，才改變態度。

鄭義溶3日與林芳正通話時也就此事提出抗議，林芳正則回應，韓方片面主張無事實根據，日本無法接受，希望進行冷靜慎重的討論。（編輯：馮昭）1110207