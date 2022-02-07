札幌聯外交通8日仍受阻 東京10日恐降大雪

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本北海道札幌市主要聯外鐵公路被大雪覆蓋停駛，今天已對通勤通學及搭機民眾帶來嚴重影響，主要鐵道明天仍停駛；另外，東京10日可能降下積雪10公分的大雪，必須提前因應。

日本朝日新聞報導，受6日降下的大雪影響，今天所有從札幌車站發車及抵達的列車全數停駛，JR北海道公司宣布，明天也將從首班車開始停駛。

札幌市6日降下破紀錄大雪，儘管JR北海道公司優先進行主要路線的鐵道除雪作業，但現在仍無法預估何時能完成，明天預計停駛車班仍多達339個。

明天包括函館線、千歲線的小樽到札幌及苫小牧間列車，及前往新千歲機場的機場快線等列車都將停駛，對當地通勤通學及往來機場的旅客來說，可謂雪上加霜。

另外，日本氣象新聞（Weathernews）報導，本月9日到10日間，日本南方海面上的南岸低氣壓可能為關東地方帶來大雪，連東京都市中心也可能出現10公分積雪。

根據目前預測，箱根等地山區可能出現20公分左右積雪，東京都市中心等平地地區，也有機會出現約10公分積雪，必須提早預做因應。

雖然低氣壓預估會在11日離開，但整體天候要恢復仍需要時間；有鑑於雪到11日上午仍未融解，可能對鐵路或公路交通持續造成影響。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110207