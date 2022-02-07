中企投資東倫敦開發案瀕爛尾 強生市長時政績破功

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（中央社倫敦7日綜合外電報導）英國首相強生在倫敦市長任內，讓中國企業投資參與17億英鎊（約新台幣641億元）的東倫敦碼頭區更新開發案，盼打造首都第3金融區；但時隔多年計畫仍未完成，如今瀕臨爛尾。

英國「星期日泰晤士報」（Sunday Times）報導，強生（Boris Johnson）2013年5月宣布倫敦皇家亞伯特碼頭（Royal Albert Dock）的旗艦都更開發案，打算將這片建於19世紀的35英畝（約14公頃）碼頭區打造成全新商辦住家混合區。

英國「衛報」（The Guardian）報導，這是強生市長任內宣布的最大規模商業地產開發案，他當時表示，這項計畫提供中國投資者參與改造倫敦機會，並誇口它會成為「東方投資者的明燈」。

這件開發案由當時與中國政府關係緊密的中企「總部基地」帶頭參與，它與倫敦市府簽約，承諾投資10億英鎊將這座碼頭打造成「亞洲商務港」。但此後只有少數業者進駐，開發案2年多前已停工。

英國「金融時報」曾報導，總部基地英籍華人董事長許為平是前中國政府官員，曾與現任中國國家副主席王岐山共事。2003年許為平在北京西南四環拿下大面積土地，興建北京總部基地後發跡，當時王岐山是北京代市長。

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許為平2013年11月受訪時坦言資金尚未完全到位，但他表示：「我不需要準備10億英鎊現金。市場很有發展。」不過到了2019年，他承認開發案因為英國脫歐（Brexit）帶來的不確定性，而面臨招商困難。

由於開發案遲未完工，大倫敦政府（Greater London Authority）已對總部基地發出3月合約終止的最後期限通牒。總部基地則坦言尚在籌措更多資金，不確定能否將計畫完成。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110207