現代汽車惹外交爭議 韓國外長致電印度表遺憾

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（中央社記者林行健新德里8日專電）韓國現代汽車有關克什米爾（Kashmir）主權的發文爭議提升至外交等級，印度外交部為此召見韓國駐印度大使；韓國外交部長鄭義溶今天親自致電對相關言論造成的傷害表示遺憾。

2月5日，巴基斯坦慶祝「克什米爾團結日」，現代汽車巴基斯坦在推特和臉書發文說：「讓我們牢記克什米爾兄弟們的犧牲，並繼續支持他們為爭取自由所做的奮鬥。」

克什米爾的歸屬向來是印度與巴基斯坦之間的敏感議題，印度網友發現相關貼文後，即發起杯葛現代汽車的運動。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）下午針對媒體詢問以書面回覆表示，外交部昨天傳喚韓國駐印度大使張宰福，表達印度政府對現代汽車言論的「強烈不滿」，強調克什米爾議題攸關印度領土完整，無可妥協。

他補充，印度駐首爾大使朗加納坦（Sripriya Ranganathan）6日就已要求現代汽車總部提出說明，而現代汽車巴基斯坦也立即刪除在社群網站的相關發文。

巴格奇說，韓國外交部長鄭義溶今晨打電話到印度外交部，除與印度方討論諸多議題之外，也就相關貼文對印度政府與人民造成的傷害表示「遺憾」。

印度外交部聲明強調，印度政府歡迎外商前來投資，但也預期外商避免對主權或領土議題發表「錯誤及誤導性」的言論。

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現代汽車已在印度市場經營逾25年，目前是在印度僅次於風神鈴木（Maruti Suzuki）的第2大汽車製造商，去年在印度本土售出50萬5033輛汽車，另還外銷超過13萬輛到其他國家。

印度與巴基斯坦於1947年脫離英國管轄各自宣布獨立，但分家的過程不愉快，導致兩國互無好感，雙方也為克什米爾打了多次大小規模戰爭，目前各自控制克什米爾的部分地區。（編輯：陳惠珍）1110208