土耳其電價漲太兇 抗議四起要總統下台

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（中央社記者何宏儒安卡拉10日專電）土耳其今年大漲電價，接獲1月帳單的民眾近日上街抗議，面臨「電費比房租費」的餐飲業者吃不消，要求總統艾爾段下台。當局罕見地重新檢討，暗示「不讓民眾被通膨壓垮」。

從地中海岸度假勝地費錫耶（Fethiye）和馬麥里斯（Marmaris），到東部邊境山城阿惹（Agri），民眾最近紛紛走上街頭抗議1月起飆漲的電價。

土耳其今年大幅調漲電價。「自由日報」（Hurriyet Daily News）報導，一個月用電150度以內家戶每度電價漲為1.37里拉（約新台幣2.81元），每月用電超過150度的家戶每度電價漲為2.06里拉，漲幅分別高達50%和127%。

與此同時，家庭用戶天然氣價今年起也調漲25%。

貨幣危機和20年以來最高通膨率已經導致土耳其人購買力慘跌。土耳其1月通貨膨脹率高達48.69%，創自2002年4月以來新高，其中糧食價格飆漲55.61%。

獨立新聞網站Bianet報導，東南部馬定省（Mardin）克孜勒泰佩縣（Kiziltepe）6日有數千人上街抗議物價飆漲，尤其是電價。民眾在當地自由廣場（Ozgurluk Square）拉開抗議布條、焚燒電費帳單表達不滿，並且呼口號，要求總統、政府和電力公司「下台」。

抗議群眾高喊「塔伊普（艾爾段的名字）辭職」、「政府辭職」、「電力分配公司（TEDAS）倒閉」等口號，要求撤銷電價調漲。

電價漲太兇，新聞網站Duvar報導，部分餐飲業者被迫將飆升成本轉嫁給消費者。

有些小餐廳、餐酒館已經開始向顧客收取「入場費」，消費者不能只點一杯便宜飲料占桌數小時，店家現在開始對客人收取每小時5到15里拉的「暖氣費」。

西北部布爾薩（Bursa）餐廳業者埃爾卡亞（Mehmet Erkaya）每月電費從9000里拉漲為2萬3000里拉。

埃爾卡亞說：「我們要上街抗議。如果再收到一張漲成這樣的帳單，這餐廳只能關門大吉。」他表示，高通膨導致過去兩個月顧客數減半，他已被迫資遣兩名員工。

另一家餐廳老闆契利克（Celal Celik）說，餐廳的半數營收被電費吃掉，「電費現在比房租還要費」。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）堅信「高利率引發高通膨」的非正統貨幣政策觀點，儘管通膨飆升，央行仍大砍利率，導致里拉崩跌。政府今年起雖將基本工資一口氣調漲50%，卻同時調漲天然氣、電費、汽油、道路通行費，導致家庭預算吃緊，貧困加劇。

里拉兌美元匯價去年全年貶值44%。

抗議四起，政府不敢掉以輕心。親政府的「每日晨報」（Daily Sabah）報導，艾爾段的發言人卡林（Ibrahim Kalin）7日表示，將會就能源價格飆漲一事採取行動，「不會讓我們民眾被通膨壓垮」。

能源與自然資源部長唐梅茲（Fatih Donmez）昨天鬆口說，能源與自然資源部和能源市場管理局（EPDK）正在評估相關要求，定案後就會公告。（編輯：郭中翰）1110210