APEC資深官員會議下週登場 明年確定由美國主辦

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（中央社記者侯姿瑩新加坡10日專電）泰國擔任今年亞太經濟合作會議（APEC）主辦國，將於14日啟動一系列視訊會議，包括首場資深官員會議，推動包容及永續的經濟復甦。另外，2023年也確定由美國擔任主辦國。

APEC秘書處今天發布泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）聲明。內容指出，亞太區域推動包容且永續的復甦、因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之際，泰國今年擔任APEC主辦國，下週將啟動一系列視訊會議，討論今年會議議程，並推進「奧特亞羅瓦行動計畫」（Aotearoa Plan of Action）以落實「2040年太子城願景」。

「2040年太子城願景」（Putrajaya Vision 2040）擘劃APEC未來20年的工作方向，包含持續推動自由、開放的貿易投資，創新與數位化，以及強韌、永續與包容性成長等。

泰國將今年APEC主題定為「開放、連結及平衡」（Open. Connect. Balance.）。帕拉育表示，優先事項是讓APEC對所有機會保持開放，連結所有面向，且在所有領域取得平衡；透過所有會員體彼此合作，將實現開放、強韌、充滿活力且和平的亞太地區等共享目標。

他也期待在11月迎接APEC各國領袖到泰國開會，為區域制定發展目標。

至於未來2年的APEC主辦國，帕拉育說，很高興宣布，2023年將由美國擔任主辦國，2024年將由秘魯接棒主辦APEC。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）曾於去年11月APEC經濟領袖峰會會後表示，美國及秘魯已分別表達主辦2023年、2024年APEC的意願，期待相關安排儘早定案。紐西蘭是去年的APEC主辦國。

此外，APEC政策支援小組發布最新報告指出，2021年亞太經濟成長為5.8%，低於先前預估的6%。受到COVID-19新變異株出現、通貨膨脹等因素影響，去年區域經濟成長較預期和緩。

APEC政策支援小組主任丘偉賢（Denis Hew）表示，APEC各會員經濟體成長情況不一，主要與各國處理疫情的方式及疫苗覆蓋率程度不同有關。

報告預估，2022年APEC區域經濟成長可望達4.2%，2023年則為3.8%。

APEC共有21個會員經濟體，包括台灣。（編輯：黃自強）1110210