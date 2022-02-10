俄國與白俄展開聯合軍演 烏克蘭斥施加心理壓力

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（中央社莫斯科10日綜合外電報導）俄羅斯和白俄羅斯今天展開聯合軍事演習，加劇與西方的緊張關係，此時北大西洋公約組織（NATO）各國領導人正進行密集外交努力，以避免烏克蘭遭俄軍入侵。

法新社報導，這項演習預定進行到20日，成為俄羅斯與西方在烏克蘭問題上的最新爭執點。烏克蘭旋即譴責，這場演習是「施加心理壓力」。

俄國在烏克蘭四周集結約10萬大軍後，西方國家領導人即不斷警告，俄國準備讓衝突升溫。

美國曾表示，俄國為了今天登場的演習，也正派遣約3萬兵力進入烏克蘭鄰國白俄羅斯。

俄國和白俄羅斯並未透露，有多少部隊參與這次演習，但俄國國防部今天證實，演習已經展開。

俄國國防部發表聲明說，「演習目的是要演練防禦作戰，以制壓並擊退外來侵略」；同時將著重在「打擊恐怖主義和捍衛俄白聯盟（Union State）的利益」。俄國和白俄羅斯成立的俄白聯盟，使兩國在軍事和經濟上相互結合。

克里姆林宮堅稱，演習結束後，俄軍將會返國。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）發表聲明說：「我們的鄰國在邊境集結部隊，是在施加心理壓力。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）本週表示，將於10日至20日舉行軍事演習，藉此回應俄國與白俄舉行的聯合演習。

路透社報導，烏克蘭將使用外國合作夥伴提供的拜拉克塔無人機（Bayraktar）以及標槍式（Javelin）和NLAW式反坦克飛彈進行演習。

烏克蘭並未透露，有多少兵員和武器參與這次演習。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110210