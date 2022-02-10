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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/186

英相訪北約：俄烏情勢處於最危險時刻

2022/2/10 21:30
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（中央社記者唐佩君布魯塞爾10日專電）英國首相強生今天訪問北大西洋公約組織，他表示，俄羅斯與烏克蘭情勢處於最危險時刻，莫斯科雖尚未做出關鍵決定，但不代表災難不會很快發生，接下來數天將是歐洲數十年來面臨的最大安全危機。

烏克蘭與俄羅斯衝突持續緊繃，法國、德國、英國等加大力度穿梭俄、烏外交斡旋，強生（Boris Johnson）今天親赴北約（NATO），強調堅守北約原則的必要性，並對俄國在烏克蘭邊境集結大軍一事，討論英國所能提供的軍援方式。

強生在會見北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）後表示，目前更多的俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結。接下來數天裡，可能是歐洲數十年來所面臨的最大安全危機時刻，英國已同意對北約提供進一步支持。

他認為莫斯科尚未做出是否入侵的決定，但這不意味災難事件不會很快發生，如果發生將是一場絕對的災難，俄羅斯也一定在思考，投入一場災難性、毫無意義、悲慘和巨大經濟代價的戰爭中是否真的明智。

他表示，當前北約雖正在擴大東歐軍隊部署，但同時與莫斯科的外交對話仍然很重要，他認為透過對俄羅斯的制裁、軍事部署和外交對話對處理俄烏衝突會奏效。

史托騰柏格也表示，當前俄烏緊張情勢對歐洲安全是一個危險的時刻，俄羅斯正在增派軍隊，而可能發生攻擊的示警時間正在減少，北約必須為最壞的情況做好準備，同時堅定地致力於尋找政治解決方案。

他感謝英國向北約提供更多的部隊、軍艦和軍機，增派軍隊的行動表明盟友的團結。

此外，史托騰柏格表示，今天上午他已致函俄羅斯外長，邀請俄方繼續進行俄羅斯－北約會談，北約準備聽取俄羅斯的關切，並討論鞏固歐洲安全基本原則的方法。

英國近日表示已下令1000名軍人進入整備狀態，一旦俄羅斯入侵烏克蘭引發人道危機，將提供相關支援，另英國外相特拉斯（Liz Truss）9日也前往莫斯科，將提醒俄羅斯，克里姆林宮在烏克蘭危機中必須選擇和平道路，否則將面臨西方制裁的「重大後果」。（編輯：林憬屏）1110210

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