製藥大國瑞士13日公投 表決是否禁止動物實驗

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（中央社蘇黎世10日綜合外電報導）在動物權利倡議人士獲得足夠支持以舉辦公投後，擁有龐大製藥產業的瑞士，13日將投票表決是否成為首個完全禁止對動物進行醫學試驗的國家。

政府數據顯示，2020年，瑞士有超過55萬隻動物死於實驗室試驗。這包含40萬隻鼠類、近4600隻狗、1500隻貓和1600匹馬，靈長類動物、牛、豬、魚和鳥類也在實驗期間或實驗後被殺死。

瑞士東北部醫生沃德里（Renato Werndli）發起這項公投提案，他說：「在動物身上做實驗是殘忍且沒必要的，我確信，我們可以在沒有它（動物實驗）的情況下開發藥物。」

公投結果將具約束力，然而，動物試驗禁令提案料將不會通過，瑞士製藥業曾警告，禁令恐讓新藥開發中止，迫使企業和研究員遷至他國。

沃德里則表示，生物晶片、電腦模擬或人體微劑量等研究方法比動物試驗更有效。

遊說團體「瑞士製藥業協會」（Interpharma）領銜反對禁令提案，並表示，包含羅氏大藥廠（Roche）與諾華（Novartis）在內的製藥業出口佔瑞士總出口將近一半，禁令若生效，將造成極其嚴重的後果。

最新民調則顯示，僅26%選民支持動物試驗禁令，68%選民反對。（譯者：張璦/核稿：陳政一）1110210