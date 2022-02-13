日韓外長會談再觸慰安婦議題 日要求韓負責因應

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（中央社東京13日綜合外電報導）日本外務大臣林芳正今天與韓國外交部長鄭義溶舉行首度正式面對面會談，兩人再度觸及「前徵用工」與慰安婦等議題，林芳正認為「韓國方面有必要負起責任因應」。

日本讀賣新聞報導，就在日美韓外交部長會談舉行前，林芳正今天在美國夏威夷先與鄭義溶進行約40分鐘會談。

林芳正與鄭義溶上次面對面會談，是2021年12月在英國舉行七大工業國集團（G7）外長會談期間，但兩人當時僅站著短時間交談，非屬正式會談。若是日韓外交部長面對面進行長時間正式會談，這次則是繼2021年9月時任日本外務大臣的茂木敏充與鄭義溶在美國紐約聯合國大會場邊會談以來再度舉行。林芳正2021年11月接任外務大臣。

林芳正今天對鄭義溶說，日韓關係因為「前徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）訴訟問題及慰安婦問題持續嚴峻，「韓國方面有必要負起責任因應」。

由於美國總統拜登政府展現強烈促使日韓關係改善的態度，日韓外長也對雙方朝關係正常化加速外交當局相互理解達成一致看法。

有關日本政府將向聯合國教科文組織推薦境內「佐渡島金山」（佐渡金礦）登錄為世界文化遺產，林芳正也與鄭義溶交換意見。

林芳正說，日本政府無法接受韓國方面的反對主張，對此表達遺憾之意，並表示未來也將和韓國方面討論「佐渡島金山」作為文化遺產的價值。

富士新聞網報導，韓國方面表示，鄭義溶對「佐渡島金山」問題除表達強烈遺憾外，也再度表示抗議之意。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110213