北韓試射飛彈「挑釁」 美日韓外長籲平壤重返談判

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（中央社檀香山13日綜合外電報導）北韓試射飛彈在今年一月份創下紀錄，來到7次；美國、日本和韓國外長12日在夏威夷檀香山舉行會談後，發布聯合聲明譴責平壤此舉「破壞穩定」，並宣布將團結對抗北韓。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、日本外務大臣林芳正與韓國外交部長鄭義溶在檀香山會晤；3國外長表示，平壤必須「停止其非法活動，轉而進行對話」。

布林肯在與林芳正和鄭義溶參與的記者會上說：「朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）正處於挑釁階段。」布林肯發言用詞朝鮮民主主義人民共和國是北韓正式國名。

布林肯表示：「我們將繼續致力尋找追究朝鮮民主主義人民共和國責任的方法。」他並舉出最近期對與平壤當局有關聯的8名個人和實體，所祭出的制裁。

布林肯、林芳正和鄭義溶重申了他們對朝鮮半島無核化的承諾，並願意與平壤恢復談判；而平壤在過去一年都未回應美國拜登政府的提議。

3國外長在聲明中說：「國務卿（布林肯）和外長（林芳正與鄭義溶）強調，他們對朝鮮民主主義人民共和國沒有敵意，並指出，在無先決條件下，持續對與朝鮮會晤持開放態度。」（譯者：張璦/核稿：劉淑琴）1110213