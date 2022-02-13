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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張2/230

布林肯：俄侵烏風險足以撤離駐基輔多數使館人員

2022/2/13 17:30
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（中央社檀香山12日綜合外電報導）美國國務院稍早下令駐基輔使館非緊急人員離開烏克蘭。國務卿布林肯今天表示，俄對烏發動軍事行動的風險與急迫程度，已足以讓美方撤離大部分使館人員。

布林肯（Antony Blinken）在檀香山（Honolulu）的記者會上表示：「我們下令駐基輔大使館的多數美國人離開（烏國）。俄羅斯採取軍事行動的風險已經夠高，威脅也夠緊迫，因此上述做法屬於謹慎之舉。」

除要求多數駐基輔使館工作人員撤出烏國，國務院本週稍早也呼籲美國公民立即離開當地。據國務院說法，烏俄局勢似乎益發可能演變為「某種激烈（狀態）衝突」。

俄羅斯先前在烏克蘭邊界集結超過10萬大軍，美國警告，近日入侵行動更是益發緊迫。莫斯科當局則否認入侵計畫，稱華府示警之舉「歇斯底里」。

布林肯與日本外務大臣林芳正、韓國外交部長鄭義溶今天在夏威夷檀香山舉行會談。會後布林肯重申，外交解決方案仍是烏俄危機的可能解方，但莫斯科須先設法舒緩危機。

布林肯強調，「外交途徑依然開放。莫斯科當局若有意表明他們想走這條路，方式很簡單，就是要（讓局勢）降溫，而非持續升級。」（譯者：張璦/核稿：施施）1110213

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