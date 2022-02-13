日韓外長首度會談 為前徵用工等問題交鋒

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）出訪美國夏威夷的日本外相林芳正今天與韓國外交部長鄭義溶首度舉行雙邊會談，兩人為了日本新潟縣「佐渡金山」申登世界文化遺產一事及慰安婦、前徵用工訴訟問題等唇槍舌戰。

林芳正、鄭義溶為出席與美國國務卿布林肯一同舉行的美日韓3國外長會談造訪夏威夷。在3國外長會談前，林芳正與鄭義溶先舉行約40分鐘的雙邊會談，這是兩人首度舉行面對面的正式會談。

有關日本政府1月底決定向聯合國教科文組織（UNESCO）申請將新潟縣佐渡島的金銀礦山遺跡（佐渡金山）納為世界文化遺產一事，鄭義溶再度提出抗議，但林芳正予以反駁，認為日本無法接受韓國片面主張，並對於韓國的主張感到遺憾。

林芳正表示，希望能與韓國坦誠討論，讓佐渡金山作為文化遺產的價值受到聯合國教科文組織肯定。

韓國政府認為佐渡金山是二戰時期強徵韓籍勞工的相關場所，反對日本政府推薦佐渡金山申登世界文化遺產。鄭義溶強調：「正確的歷史觀是推動韓日兩國關係面向未來發展的基礎。」

有關二戰時期的前徵用工（日本企業強徵韓國勞工）訴訟問題及慰安婦問題，林芳正表示，日韓關係正處於非常嚴峻的狀況，希望韓方妥善處理。言下之意，日本認為韓國的作法違反1965年的日韓請求權協定。

對此，鄭義溶表示，為了找出受害者能接受的解決對策，外交當局之間應盡速協商。

此外，對於日本政府2019年對韓國加強出口管制一事，鄭義溶表示日本應盡速撤銷管制。（編輯：林憬屏）1110213