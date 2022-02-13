瑞士公投料否決禁動物試驗 贊成再限制香菸廣告

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（中央社蘇黎世13日綜合外電報導）瑞士選民今天將透過公民投票，決定瑞士是否將成為全球首個禁止動物試驗的國家。國營瑞士廣播電視台（SRF）初步預測顯示，這項公投案將明顯不會過關。

路透社報導，在這場瑞士全國性公投中，只有21%投票人支持禁止動物試驗，高達79%反對。

主張禁止動物試驗的人士表示，動物試驗既不道德也非必要；但擁有羅氏（Roche）和諾華（Novartis）等大藥廠、勢力龐大的瑞士製藥業則遊說反對，並警告這類禁令可能對國家經濟造成傷害。

瑞士民眾今天也將投票決定是否加強對香菸廣告的限制。據SRF的預測，這項提案料獲得57%的投票人支持，因此很可能過關。

法新社報導，在瑞士的26個邦中，已有22邦完成計票。最新官方結果顯示，目前有近56%的投票人和15個邦支持幾近全面禁止菸草廣告。

一旦提案通過，瑞士對香菸廣告的限制將納進任何年輕人可以看到廣告的地方。換句話說，菸商將不得在瑞士報紙、戲院、網路、活動、看板上刊登廣告，因為反菸人士認為，這些廣告會鼓勵年輕人吸菸。

在瑞士，公投結果對政府構成約束力，接下來政府將決定如何落實這些提案。（譯者：施施/核稿：張正芊）1110213