英國王儲查爾斯妻子卡蜜拉確診 目前自主隔離

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繼英國王儲查爾斯王子（右）上週確診後，查爾斯的妻子卡蜜拉（左）檢測出COVID-19陽性。（圖取自twitter.com/ClarenceHouse）

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（中央社倫敦14日綜合外電報導）繼英國王儲查爾斯王子（Prince Charles）上週確診後，查爾斯的妻子卡蜜拉（Camilla）也檢測出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性。

克萊倫斯宮（Clarence House）發表聲明說：「康瓦爾公爵夫人殿下（Her Royal Highness The Duchess of Cornwall）COVID-19檢測出陽性，目前正自主隔離。」

聲明中並表示：「我們將繼續遵守政府的指引」。

73歲的查爾斯親王上週二度染疫。克萊倫斯宮並未提供查爾斯親王的最新狀況，也未對卡蜜拉今天確診提供更多的細節。

查爾斯和卡蜜拉兩人都已經完整接種疫苗，也打了追加劑。

一名王室消息人士上週告訴路透社，查爾斯確診前兩天，曾在溫莎城堡（Windsor）見過女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth）。消息人士當時表示，女王沒有出現任何症狀，不過，將密切監控情況。

查爾斯2020年3月首次確診，當時他表示，自己很幸運只有輕微的症狀。當時威廉王子（Prince William）在父親染疫後不久也確診。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1110214