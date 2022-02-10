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疫情9/300

查爾斯王子又確診 英國王室：已自主隔離

2022/2/10 20:40（2/10 21:06 更新）
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英國克萊倫斯宮10日證實，73歲的查爾斯王子（右）第2次確診COVID-19。（圖取自twitter.com/ClarenceHouse）
英國克萊倫斯宮10日證實，73歲的查爾斯王子（右）第2次確診COVID-19。（圖取自twitter.com/ClarenceHouse）
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國克萊倫斯宮（Clarence House）今天證實，73歲的查爾斯王子（Prince Charles）已驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，這是他第2次確診。

克萊倫斯宮表示，「今早威爾斯親王（The Prince of Wales，即查爾斯）驗出了COVID-19陽性反應，目前正在自主隔離中」；並說，查爾斯王子已取消今天稍後的原定行程。

查爾斯王子2020年3月也曾確診COVID-19，他當時僅有輕症，在蘇格蘭家中自主隔離7天後，恢復履行王室職責。

查爾斯王子9日曾參加英國亞裔信託（British Asian Trust）的招待會，其他與會來賓包括財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）。（譯者：張璦/核稿：張佑之）1110210

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